Сергей Кравчук проверил готовность Хабаровска к Новому году Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил готовность новогодних городков перед праздниками. Осмотр он начал с парка «Динамо», где обустроили ледяные горки и установили иллюминацию «Звездное небо». После глава краевой столицы отправился в парк имени Юрия Гагарина, в котором украсили гирляндами деревья и поставили елку.

- В этом году обустроили двенадцать больших городков в разных районах Хабаровска. Около 100 новогодних площадок построено управляющими компаниями при помощи местных жителей, - сказал Сергей Кравчук.

Мэр также побывал на площадках у торгового комплекса «ЭкоДом» в Центральном районе, у ДК нефтеперерабатывающего завода в Кировском районе, у кинотеатра «Хабаровск» в Краснофлотском районе и на территории у школы №23 в Железнодорожном районе.

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