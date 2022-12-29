Небольшое похолодание обещают Хабаровску 30 декабря Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровске 30 декабря не будет отличаться суровыми морозами или снегопадами. Синоптики не прогнозируют осадки. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 20-22 градуса мороза, а днем от -12 до -14.

По прогнозу, в Хабаровском крае 30 декабря небольшой снег ожидается ночью только в южных районах. Там температура ночью опустится от -20 до -25, а днем будет от -11 до -16. Сила ветра - 6-11 метров в секунду.

В центральных районах день пройдет без существенных осадков. Западный ветер достигнет скорости 2-13 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -13 до -33, днем от -7 до -25.

На севере Хабаровского края температура ночью ожидается от -16 до -29, днем от -11 до -20. Средняя скорость ветра составит 4-12 метров в секунду, а в Тугуро-Чумиканском районе местами порывы до 15-20 метров.

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