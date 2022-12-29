Прощание с Андреем Семеновым состоится 31 декабря в администрации Ванинского района Фото: администрация Ванинского района

Прощание с Семеновым Андреем Викторовичем пройдет 31 декабря в здании администрации Ванинского района на площади Мира, 1. Церемония начнется в 12:00. Все жители районного центра могут принять в ней участие.

Напомним, глава поселка Ванино скоропостижно скончался 27 декабря в возрасте 57 лет. Ему стало плохо во время встречи с общественниками. Андрею Викторовичу вызвали скорую помощь, но медики не смогли его спасти.

Андрей Семенов пробыл главой поселка немногим меньше года. Он был назначен на пост 24 декабря 2021 года, а до этого занимал руководящие должности в «Ростелекоме».

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