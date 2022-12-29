Дело в двери: мужчина пожалел, приняв подарок от знакомой в Хабаровском крае

Подарок стал причиной ограбления в Хабаровском крае
Фото: Наталия НЕЧАЕВА
Житель поселка Солнечный сообщил в полицию об ограблении квартиры. По его словам, из дома пропали телевизор и мобильный телефон на сумму 50 тысяч рублей. Правоохранители принялись за расследование. Они задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый родственник знакомой владельца квартиры.
- Накануне потерпевший установил входную дверь, которую ему отдала приятельница после установки новой. Подозреваемый открыл замок запасными ключами, которые остались у него после визита к родственнице. Сотовый телефон он успел продать. Во время обыска у задержанного был найден и изъят телевизор. Его вернули владельцу, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Теперь мужчине грозит до шести лет колонии за кражу.
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