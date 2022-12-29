Ученики хабаровской гимназии №3 узнали историю суда над военными преступниками Японии Фото: Администрация Хабаровска

В гимназии №3 состоялась встреча на тему «Хабаровский процесс - борьба за историческую правду». Круглый стол был посвящен судебному процессу над бывшими военными Квантунской армии, который проходил с 25 по 30 декабря 1949 года.

- Школьники узнали о планах милитаристской Японии в 30-40 годы 19-го века по исследованию, разработке и применению бактериологического оружия на Дальнем Востоке. Им рассказали о чудовищных преступлениях японских военнослужащих против человечества, вскрытых после разгрома войсками СССР Квантунской армии в Маньчжурии в 1945 году, - рассказали в администрации Хабаровска.

Ранее стала известна информация о том, что секретные японские отряды во времена Второй мировой войны выводили смертоносные бактерии, ставили опыты на людях. По официальным данным, от их действий погибли больше трех тысяч человек. Тогда суд над 12-ю преступниками, проходивший в Хабаровске, стал единственным в мире трибуналом над военными, которые создали бактериологическое оружие. К 1956 году все осужденные были репатриированы в Японию, кроме умершего в тюремной больнице Такахаси и покончившего с собой Карасавы.

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