Михаил Дегтярев поздравил семьи участников СВО с наступающим Новым годом и Рождеством Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

29 декабря губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил семьи участников военной спецоперации, проявивших героизм и отвагу во время боевых действий.

- К огромному сожалению, некоторые из жителей Хабаровского края удостоены Золотой звезды Героя России - высшей награды РФ - посмертно, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона отметил подвиг Максима Концова, который лично подавил вражескую огневую точку, защитив свою группу от окружения. Его имя внесено на Стелу Героев в Хабаровске. Также губернатор отметил достижения подполковника Александра Аксенова, имя которого теперь присвоено школе села Восточное.

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