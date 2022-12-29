Присвоила три миллиона, войдя в доверие: 10 лет колонии могут дать жительнице Магадана за кражу денег

Женщина обокрала предприятие общепита на три миллиона рублей в Магадане Фото: Михаил ФРОЛОВ

64-летняя директор общества с ограниченной ответственностью из Магадана вошла в доверие главы одного из городских предприятий общепита. Используя свое служебное положение, она в течение года переводила чужие деньги на свой счет, после чего тратила их на личные нужды. Недостача больше чем в три миллиона вскрылась во время очередной проведенной ревизии.

- На женщину завели уголовное дело по статье «Присвоение». Материалы передали в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Обвиняемую могут лишить свободы на срок до 10 лет.

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