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НовостиОбщество29 декабря 2022 7:06

Новогодние утренники устраивают для детей мобилизованных жителей Хабаровского края

Для ребят организовывают представления, хороводы, дарят им подарки
Александра ЯВИЩЕНКО
Новогодние утренники устраивают для детей мобилизованных жителей Хабаровского края

Новогодние утренники устраивают для детей мобилизованных жителей Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

Новогодние утренники для детей мобилизованных устраивают во всех районах Хабаровского края. Ребята водят хороводы, получают подарки. На некоторых площадках даже организовали «веселые старты» на коньках.

- Спасибо, что устроили праздник. Дочка очень постаралась, выучила стих и подобрала костюм. В этом году захотела быть Царевной-Лягушкой, - поблагодарила организаторов одна из мам.

Поздравляют с наступающими праздниками не только детей, но и самих участников СВО. Волонтеры и жители Хабаровского края собирают подарки и передают их нашим бойцам. В каждом наборе - сладости, открытка и разные мелочи, которые могут пригодиться бойцу.

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