Новогодние утренники устраивают для детей мобилизованных жителей Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Новогодние утренники для детей мобилизованных устраивают во всех районах Хабаровского края. Ребята водят хороводы, получают подарки. На некоторых площадках даже организовали «веселые старты» на коньках.

- Спасибо, что устроили праздник. Дочка очень постаралась, выучила стих и подобрала костюм. В этом году захотела быть Царевной-Лягушкой, - поблагодарила организаторов одна из мам.

Поздравляют с наступающими праздниками не только детей, но и самих участников СВО. Волонтеры и жители Хабаровского края собирают подарки и передают их нашим бойцам. В каждом наборе - сладости, открытка и разные мелочи, которые могут пригодиться бойцу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.