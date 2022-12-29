Новогодние утренники устраивают для детей мобилизованных жителей Хабаровского края
Фото: Правительство Хабаровского края
Новогодние утренники для детей мобилизованных устраивают во всех районах Хабаровского края. Ребята водят хороводы, получают подарки. На некоторых площадках даже организовали «веселые старты» на коньках.
- Спасибо, что устроили праздник. Дочка очень постаралась, выучила стих и подобрала костюм. В этом году захотела быть Царевной-Лягушкой, - поблагодарила организаторов одна из мам.
Поздравляют с наступающими праздниками не только детей, но и самих участников СВО. Волонтеры и жители Хабаровского края собирают подарки и передают их нашим бойцам. В каждом наборе - сладости, открытка и разные мелочи, которые могут пригодиться бойцу.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru