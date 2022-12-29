Победителей конкурса «Амурский хрусталь» выбрали в Хабаровске 29 декабря Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске закончился ежегодный конкурс «Амурский хрусталь», темой которого в этом году стали «Герои русских сказок». 29 декабря стали известны имена победителей. Первое место и приз в размере 80 тысяч рублей получила команда Дмитрия Бойцова и Тимура Иконникова за ледовую фигуру «Жар-птица». Серебро с наградой в 70 тысяч рублей завоевали Владимир Антонов и Евгений Кузнецов за скульптуру «Конек-Горбунок». Третье место и приз 60 тысяч у команды Сергея Смолянинова и Ильи Кирницкого за композицию «Сокровищница».

- Получилось девять скульптур, которые были достойны победы. Композиции интересные и детализированные. Решающую роль в выборе победителей сыграли детали и посыл композиции. Разрыв между первым и вторым местом составил всего лишь несколько баллов, - сказала Мария Мельникова, заведующая сектором главного художника департамента архитектуры Хабаровска.

Участники, занявшие 4-6 места, получили сертификаты на 50, 40 и 30 тысяч рублей соответственно, а остальные по 10 тысяч.

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