Структура по содержанию парков появится в Хабаровске в 2023 году
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук во время пресс-конференции рассказал о планах создания отдельной городской структуры по содержанию парков и скверов. Такой опыт давно внедрили некоторые другие регионы, и он оказался успешным.
Сейчас содержание зон отдыха находится под контролем управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска. Проблемы в парках и скверах начинают решаться, только когда уже что-то случилось. Вопрос сначала регистрируется в ведомстве, рассматривается, а после принимается решение о дальнейших действиях. В планах же создать структуру, которая будет следить за состоянием зеленых зон и устранять недочеты сразу после обнаружения.
Сергей Кравчук поручил подготовить проект структуры, которая будет поддерживать парки и скверы в надлежащем состоянии.
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