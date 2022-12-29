Структура по содержанию парков появится в Хабаровске в 2023 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук во время пресс-конференции рассказал о планах создания отдельной городской структуры по содержанию парков и скверов. Такой опыт давно внедрили некоторые другие регионы, и он оказался успешным.

Сейчас содержание зон отдыха находится под контролем управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска. Проблемы в парках и скверах начинают решаться, только когда уже что-то случилось. Вопрос сначала регистрируется в ведомстве, рассматривается, а после принимается решение о дальнейших действиях. В планах же создать структуру, которая будет следить за состоянием зеленых зон и устранять недочеты сразу после обнаружения.

Сергей Кравчук поручил подготовить проект структуры, которая будет поддерживать парки и скверы в надлежащем состоянии.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.