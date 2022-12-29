Смотр-конкурс «Зимняя фантазия» стартовал в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Смотр-конкурс «Зимняя фантазия» начался в Городе юности. Участниками могут стать жители города, советы МДК, ТОС, ТСЖ, уличные комитеты. Победителей выберут в трех номинациях: «Лучший зимний двор», «Лучшая фигура из снега, льда», «Лучший новогодний подъезд». Оцениваться дворы будут по критериям:
- комплексное оформление территории, фасада дома, подъезда или частного сектора;
- оригинальность композиции;
- новогодние атрибуты оформления;
- наличие символа года;
- эстетичность и художественность оформления снежных и ледовых фигур, техническое мастерство исполнения;
- безопасность сооружений;
- площадь, занятая под объекты;
- организация досуга жителей с использованием оформления.
Заявки на участие можно подать до 27 января 2023 года, а задать дополнительные вопросы по телефонам: 52-25-71, 52-29-29 и 52-25-70.
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