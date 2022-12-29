Пять человек под крышей сгоревшего дома: делом семьи из Совгавани заинтересовался Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин поручил доложить по делу о нарушении прав многодетной семьи Фото: @ZolotoyCity Фото: Социальные сети

На этой неделе в Сети появилась новость о многодетной семье из Советской Гавани, которая проживает под крышей сгоревшего дома. Пять человек вынуждены жить в аварийной постройке на Авиационной, где недавно произошел пожар в подъезде. Мэрия предложила семье альтернативное жилье - небольшую комнату в общежитии, но, по словам пострадавших, там очень мало места и буйные соседи.

Делом заинтересовался председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин. Он поручил главе следственного управления СК по Хабаровскому краю и ЕАО Долгалеву провести проверку и доложить о ее результатах.

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