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НовостиОбщество29 декабря 2022 22:35

Жители Хабаровского края могут отправить заявление на единое пособие до нового года

На «Госуслугах» уже появилась форма для заполнения
Александра ЯВИЩЕНКО
Жители Хабаровского края могут отправить заявление на единое пособие до нового года

Жители Хабаровского края могут отправить заявление на единое пособие до нового года

Фото: Иван МАКЕЕВ

У жителей Хабаровского края появилась возможность отправить заявление на единое пособие при беременности и на детей младше 17 лет до новогодних праздников. Форма для заполнения появилась на портале «Госуслуги». Заявку можно отправить заранее, но на рассмотрение она поступит только 3 января 2023 года.

До подачи заявки нужно ознакомиться с условиями назначения единого пособия. В некоторых случаях оно заменяет другие виды господдержки. Право на выплаты имеют беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет. Заявку одобряют, если среднедушевой доход на каждого человека в семье не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе. Также взрослые в семье должны получать зарплату или иметь уважительные причины отсутствия работы.

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