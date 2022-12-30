Жители Хабаровского края могут отправить заявление на единое пособие до нового года Фото: Иван МАКЕЕВ

У жителей Хабаровского края появилась возможность отправить заявление на единое пособие при беременности и на детей младше 17 лет до новогодних праздников. Форма для заполнения появилась на портале «Госуслуги». Заявку можно отправить заранее, но на рассмотрение она поступит только 3 января 2023 года.

До подачи заявки нужно ознакомиться с условиями назначения единого пособия. В некоторых случаях оно заменяет другие виды господдержки. Право на выплаты имеют беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет. Заявку одобряют, если среднедушевой доход на каждого человека в семье не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе. Также взрослые в семье должны получать зарплату или иметь уважительные причины отсутствия работы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.