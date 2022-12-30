«ХабАвиа» запустит рейсы из Хабаровска на Сахалин в 2023 году Фото: «ХабАвиа»

С января «ХабАвиа» вместе с «Авророй» начнут перевозить пассажиров из Хабаровска на Сахалин - в Ноглики. Первый рейс запланирован на 6 января. До 24 марта полеты на самолете Ан-24 будут выполняться дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям. Время в пути составит примерно два часа. Предварительное расписание:

- пятница: 14:50 Хабаровск - 17:50 Ноглики и 18:40 Ноглики - 19:40 Хабаровск;

- воскресенье: 11:05 Хабаровск - 14:05 Ноглики и 15:05 Ноглики - 16:05 Хабаровск.

Билет в одну сторону для взрослых с 6 января будет стоить 4,5 тысячи рублей, а с 22 числа - 3,7 тысячи.

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