Хабаровский край перевыполнил план по повышению безопасности дорожного движения Фото: Правительство Хабаровского края

По результатам 2022 года в Хабаровском крае перевыполнен план в рамках реализации программы «Безопасность дорожного движения» (БДД). Было обустроено более чем вполовину больше тротуаров. Удалось превысить план и по установке дорожных знаков на 150 штук. Дополнительно было оборудовано четыре перехода.

- По поручению губернатора края Михаила Дегтярева распределены субсидии на мероприятия по обеспечению БДД. Города, села и поселки сами формировали предложения по обновлению или обустройству объектов, - сказал Денис Пронкин, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Субъекты края получили в общей сложности 127 миллионов рублей на реализацию программы. За эти деньги удалось обновить 110 переходов, 18,5 тысячи квадратов тротуаров, 2,5 тысячи метров дорожных ограждений, установить 650 знаков.

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