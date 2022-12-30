Мобилизованных и их семьи внесли в категорию льготников газификации в Хабаровском крае Фото: Александр Янышев

В Хабаровском крае расширили список лиц, которым положена субсидия на покупку и установку внутридомового газового оборудования. Теперь в льготную категорию также входят мобилизованные и их семьи. Также для участников СВО увеличили соцвыплату.

- Мы регулярно расширяем меры помощи. Теперь наши мобилизованные и их семьи смогут подключить дом к газу при наличии нулевой врезки. Также мы проиндексировали соцвыплаты бойцам. Сумма выросла со 100 до 150 тысяч рублей, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Новый размер выплат и льготы вступили в силу 26 декабря.

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