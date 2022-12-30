Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 декабря 2022 1:02

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Хабаровске

Число новых случаев заражения все равно превышает эпидпорог
Александра ЯВИЩЕНКО
Заболеваемость ОРВИ снизилась в Хабаровске

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Хабаровске

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за неделю немного снизилась заболеваемость ОРВИ. При этом число новых случаев заражений все еще превышает эпидпорог на 216%.

- С 19 по 25 декабря с симптомами простуды к врачам обратились 11 298 человек. Среди взрослых и подростков старше 15 лет - 4 371 человек, а дошкольников 2 735, - сказала Екатерина Царева, консультант управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Хабаровска.

Из-за ОРВИ в Хабаровске закрыто 13 групп в 10 детсадах. В школах на два дня раньше начались каникулы. Всего выявлено 79 случаев гриппа: 50 у взрослых и 29 у детей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.