Заболеваемость ОРВИ снизилась в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае за неделю немного снизилась заболеваемость ОРВИ. При этом число новых случаев заражений все еще превышает эпидпорог на 216%.

- С 19 по 25 декабря с симптомами простуды к врачам обратились 11 298 человек. Среди взрослых и подростков старше 15 лет - 4 371 человек, а дошкольников 2 735, - сказала Екатерина Царева, консультант управления по физической культуре, спорту и здравоохранению Хабаровска.

Из-за ОРВИ в Хабаровске закрыто 13 групп в 10 детсадах. В школах на два дня раньше начались каникулы. Всего выявлено 79 случаев гриппа: 50 у взрослых и 29 у детей.

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