Мэр Магадана поздравил жителей Колымы с Новым годом Фото: мэрия Магадана

Юрий Гришан, мэр Магадана поздравил земляков с Новым годом и Рождеством. Глава города подвел итоги работы за 2022 год и наметил дальнейшие планы.

Мэр Магадана вспомнил, как спортсмены с Колымы выступали на Олимпиаде 2022 в Пекине, а также, как возводили мемориальный комплекс «Город трудовой доблести».

- Минувший год для всей нашей страны выдался сложным. Нам снова плечом к плечу пришлось встать на защиту Родины и мира. Несмотря на все внешние угрозы, мы выстояли, не изменили намеченный курс, реализовали все наши планы, выполнили социальные обязательства, - сказал Юрий Гришан.

Он также рассказал, что Магадан продолжит развиваться в 2023 году. В планах достроить «Дюкач», СК «Президентский», новый микрорайон на Гороховом поле. Мэр пожелал землякам в новом году провести праздники в приятных хлопотах и встречах с близкими, здоровья, крепости духа и исполнения желаний.

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