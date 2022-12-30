Сергей Кравчук рассказал о планах по развитию районов Хабаровска в 2023 году Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел большую пресс-конференцию, во время которой рассказал о том, как будет развиваться инфраструктура города в 2023 году. Большое внимание будет уделено Ореховой сопке, шестому и седьмому микрорайонам. Чтобы обеспечить их водой, будет построен двухкилометровый магистральный водовод и канализационный коллектор на сумму 265 миллионов рублей.

- К тому времени, как в микрорайонах будут построены жилые кварталы, инфраструктура должна быть уже готова, - сказал Сергей Кравчук.

В районе завода «Балтика» планируется построить центр питания «Ореховая сопка», чтобы запитать электричеством новые территории. Продолжится обновление дорог в городе, в том числе масштабные проекты на Тихоокеанской и Героев Пассаров.

Общий объем жилья, планируемый ко вводу на Ореховой сопке, составит 1,05 миллиона квадратных метров. Также в микрорайоне откроют школу, две поликлиники, семь детсадов.

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