Забил кувалдой и угнал его машину: житель ЕАО расквитался с приятелем

Забил кувалдой и угнал его машину: житель ЕАО расквитался со стариком Фото: Иван МАКЕЕВ

39-летнего жителя села Дубовое в Биробиджанском районе осудят за тяжкие преступления. По версии следствия, ранее судимый мужчина убил пожилого гражданина, а после угнал его машину.

10 октября мужчины, старые знакомые, распивали вместе спиртное в квартире обвиняемого в селе Найфельд. В ходе застолья приятели поссорились, и хозяин жилья схватил металлическую кувалду. Ей он 16 раз ударил 59-летнего приятеля по голове. Жертва скончалась на месте.

- После убийства нападавший вышел во двор, нашел машину потерпевшего и угнал ее, скрываясь с места происшествия. О случившемся он рассказал соседу в Дубовом, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Мужчину быстро обнаружили и схватили. Свою вину он признал. Ему грозит уголовное наказание за убийство и угон. Ранее мужчина уже был судим.

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