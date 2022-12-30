Регоператор Хабаровска объявил сбор елок после Нового года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровске объявляют сбор хвойных деревьев. Этим займется региональный оператор по обращению с ТКО. Жителям напомнили, что оставшиеся после праздника ели можно использовать повторно.

- Совместно с зоосадом имени Сысоева мы организуем сбор отслуживших новогодних елей. В течение января будут установлены специализированные емкости для сбора крупногабаритных отходов, - рассказала Алена Субботина, руководитель экологического управления регионального оператора по обращению с ТКО.

Точки для сбора отходов будут установлены в Индустриальном и Краснофлотском районах. Емкости поставят по адресам: улица 40 лет Победы, 6 и улица Артемовская, 132. Прием елок проведут 15, 16, 22 и 23 января в 12:00. Сбор будет идти ровно 24 часа в каждый из установленных дней. Также деревья можно привезти самому по адресу регоператора. Все собранные ели увезут в зоосад, они пойдут на корм животным и на другие нужды учреждения.

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