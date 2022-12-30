Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 декабря 2022 9:00

Регоператор Хабаровска объявил сбор елок после Нового года

Жителей призвали не выкидывать хвойные в помойку
Марина ГОНЧАРЕНКО
Регоператор Хабаровска объявил сбор елок после Нового года

Регоператор Хабаровска объявил сбор елок после Нового года

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровске объявляют сбор хвойных деревьев. Этим займется региональный оператор по обращению с ТКО. Жителям напомнили, что оставшиеся после праздника ели можно использовать повторно.

- Совместно с зоосадом имени Сысоева мы организуем сбор отслуживших новогодних елей. В течение января будут установлены специализированные емкости для сбора крупногабаритных отходов, - рассказала Алена Субботина, руководитель экологического управления регионального оператора по обращению с ТКО.

Точки для сбора отходов будут установлены в Индустриальном и Краснофлотском районах. Емкости поставят по адресам: улица 40 лет Победы, 6 и улица Артемовская, 132. Прием елок проведут 15, 16, 22 и 23 января в 12:00. Сбор будет идти ровно 24 часа в каждый из установленных дней. Также деревья можно привезти самому по адресу регоператора. Все собранные ели увезут в зоосад, они пойдут на корм животным и на другие нужды учреждения.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.