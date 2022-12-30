Дед Мороз поздравил детей сотрудников МЧС из Хабаровска с Новым годом Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поздравили детей коллег с Новым годом. Для этого работники ведомства облачились в Деда Мороза и Снегурочку и лично встретились с ребятами.

- Персонажи побывали во всех уголках города, устраивая детям праздник. Ребята принимали участие в музыкальных заданиях и водили хороводы. В конце ребенок рассказывал Деду Морозу стихотворение или пел песню, а дедушка вручал подарок, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Также в рамках поздравлений с праздником сотрудники приходили к Регине Человян, дочери погибшего при исполнении сотрудника Госпожнадзора. Ей пожелали удачного нового года и исполнения заветных желаний.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.