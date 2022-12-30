Больше 140 домашних животных из Хабаровска побывали за границей в 2022 году

Больше 140 домашних животных из Хабаровска побывали заграницей в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропорту Хабаровск (Новый) за 2022 год проведен ветконтроль больше 140 домашних животных при выезде за границу. Также было оформлено 128 сертификатов. Хабаровские питомцы побывали в Израиле, Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Узбекистане, Грузии, Германии, Испании, Болгарии, США, Канаде, Хорватии, Франции и Польше.

- На внутрироссийских рейсах проконтролирована перевозка 110 домашних животных, 38 зоопарковых, 4,4 тысячи декоративных птиц, 416 тысяч суточных цыплят и гусят, - рассказали в Россельхознадзоре по Хабаровскому краю и ЕАО.

В ведомстве напомнили - чтобы вывезти животное за границу, нужно соблюсти ветеринарно-санитарные требования, установленные не только в России, но и в стране, которую планируется посетить.

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