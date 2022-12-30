Обновленные дворы проинспектировали представители министерства ЖКХ Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Представители регионального министерства ЖКХ осматривают территории, которые были отремонтированы в этом году в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке». Она реализуется всего год, но уже завоевала отклик жителей края. Поэтому было решено продолжить ее в 2023 году, увеличив число объектов с 60 до 80.

- Все обновленные территории становятся показательным примером активной жизненной позиции жителей. У нас также действует федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который направлен на преображение зон отдыха и фасадов жилых домов. Но все изменения возможны только при активности граждан, - сказала Марина Морозова, представитель министерства ЖКХ Хабаровского края.

В этом году было отремонтировано 60 дворов. Благодаря этому у жителей региона появились места для прогулок с детьми, занятий спортом и спокойного отдыха.

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