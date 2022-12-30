Подставил бывшую: мужчина оформил кредиты на свою пассию и украл деньги с ее счета

Мужчина оформил кредиты на бывшую девушку и украл деньги с ее счета Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Магадане мужчину обвиняют в мошенничестве и краже. Завладев паспортом и мобильником бывшей девушки, он повесил на нее долги по микрозаймам.

По версии следствия, мужчина использовал паспорт экс-пассии, чтобы через интернет взять займы на ее имя. Всего ему удалось получить около 28 тысяч рублей, которые тот спустил на личные нужды.

Также мужчина завладел телефоном бывшей любимой, зашел в мобильный банк и перевел себе на счет семь тысяч рублей.

- Прокуратура утвердила заключение по уголовному делу. Мужчину обвиняют в мошенничестве и краже, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Уголовное дело расследовали в следкоме. Материалы направлены в суд.

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