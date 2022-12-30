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НовостиОбщество30 декабря 2022 2:40

Владельцы айфона смогут установить приложение «Сбер» на телефон

Приятной новостью компания поделилась к Новому году
Евгений ЛАПУХИН
Владельцы айфона смогут установить приложение Сбер на телефон

Владельцы айфона смогут установить приложение Сбер на телефон

Фото: Иван МАКЕЕВ

Владельцы айфонов теперь смогут установить приложение «Сбер» на свое устройство. Такой новогодний подарок сделала компания для своих клиентов

Чтобы вновь пользоваться сервисами «Сбера», достаточно прийти в ближайшее отделение со своим iPhone. Сотрудники установят приложение совершенно бесплатно любому желающему.

В «Сбере» напомнили, что владельцам Android для пользования сервисами достаточно скачать приложение «Сбербанк Онлайн» в RuStore или на официальном сайте. Там же размещена инструкция по установке.