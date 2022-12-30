Городские службы Хабаровска перешли на усиленный режим работы Фото: Администрация Хабаровска

Все городские службы во время новогодних праздников будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность и стабильность хабаровчан. Коммунальщики и дорожники готовы к возникновению ЧС и оперативному устранению их последствий. В случае аварийных ситуаций будут круглосуточно работать жилищные и ресурсоснабжающие организации, службы благоустройства.

При чрезвычайных ситуациях хабаровчане могут обращаться в аварийно-диспетчерские службы города:

- единая дежурно-диспетчерская служба: 004; 42-47-43;

- «Водоканал»: 70-47-30; 73-79-63;

- «Тепловые сети»: 46-21-91;

- «Хабаровская горэлектросеть»: 21-65-58; 47-93-78;

- «Горсвет» (уличное освещение): 47-06-24.

По вопросам работы общественного транспорта можно звонить по номеру 45-00-56.

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