Городские службы Хабаровска перешли на усиленный режим работы
Фото: Администрация Хабаровска
Все городские службы во время новогодних праздников будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность и стабильность хабаровчан. Коммунальщики и дорожники готовы к возникновению ЧС и оперативному устранению их последствий. В случае аварийных ситуаций будут круглосуточно работать жилищные и ресурсоснабжающие организации, службы благоустройства.
При чрезвычайных ситуациях хабаровчане могут обращаться в аварийно-диспетчерские службы города:
- единая дежурно-диспетчерская служба: 004; 42-47-43;
- «Водоканал»: 70-47-30; 73-79-63;
- «Тепловые сети»: 46-21-91;
- «Хабаровская горэлектросеть»: 21-65-58; 47-93-78;
- «Горсвет» (уличное освещение): 47-06-24.
По вопросам работы общественного транспорта можно звонить по номеру 45-00-56.
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