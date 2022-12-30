Михаил Мишустин поздравил жителей Хабаровского края с наступающим Новым годом Фото: Правительство Хабаровского края

Председатель Правительства России Михаил Мишустин обратился к жителям Хабаровского края, поздравив их с наступающим Новым годом и Рождеством.

- В эти дни мы делимся чувствами с родными и близкими, строим планы. Уходящий год принес серьезные испытания. Он показал - вместе мы можем противостоять любым угрозам и вызовам, - написал Михаил Мишустин в правительственной телеграмме в адрес губернатора Михаила Дегтярева.

Премьер-министр отметил важность единения и поддержки друг друга в современных условиях. Преданность Родине, ответственность за ее судьбу и любовь к семье остаются главными ценностями, объединяющими людей, помогающими проходить испытания и добиваться успехов.

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