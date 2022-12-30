Росгвардейцы Хабаровска поздравили детей с Новым годом Фото: ВО ВНГ

Новогоднее представление для детей сотрудников Росгвардии прошло в Хабаровском краевом Дворце культуры и спорта «Русь». Более ста ребят собрались вместе. Для них показали премьеру сказочного шоу от творческих коллективов города.

- Актеры показали историю маленького гнома Тиля, который вместе с напарницей отправился на поиски Нового года, - рассказали в ВО ВНГ.

После спектакля детей с родителями пригласили на утренник возле новогодней елки. Вместе со сказочными персонажами, а также Дедом Морозом и Снегурочкой ребята водили хороводы, пели песни и участвовали в конкурсах. После программы дети получили праздничные подарки и сделали памятные фотографии.