Школьники Хабаровского края стали призерами премии Росприроднадзора

Школьники из Хабаровского края стали призерами Премии Росприроднадзора Фото: минприроды Хабаровского края

По результатам конкурса «Экология - дело каждого» в этом году призерами премии Росприроднадзора стали ученики из комсомольской школы №30 и ученики центра работы с населением «Содружество». Школьники - добровольцы движения «Экологический меридиан». Они стали призерами благодаря рассказу о своей деятельности. Ученики сами проводят уроки экологии, устраивают концерты и конкурсы для других ребят, ходят на экскурсии.

- На премию второго сезона всего было подано 45,5 тысячи работ. Желание проявить себя было у участников из 89 регионов России и 33 других стран, - рассказали в минприроды Хабаровского края.

Международная детско-юношеская премия учреждена Росприроднадзором в 2021 году. Ее цель - экопросвещение детей 6-17 лет, выявление талантливых ребят.

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