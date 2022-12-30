Работу трех автобусных маршрутов проверили в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Представители городского управления промышленности, транспорта, связи проверили работу автобусных маршрутов №№ 25, 25-1 и 88. Они устроили рейд вместе с общественниками. Особое внимание уделили расписанию движения транспорта, температуре в салонах, санитарному состоянию, наполняемости машин.

- Провели рейд на остановке «Уссурийский бульвар». Проверили 12 машин. Интервалы движения автобусов маршрута №25 составили 1-9 минут, №88 - от 7 до 10 минут. Системы отопления везде были исправны, - рассказал Анатолий Игнатенко, представитель управления транспорта Хабаровска.

Во время проверки в автобусах было занято меньше половины сидячих мест. Но одна проблема все-таки обнаружилась - водители слишком далеко останавливались от посадочной площадки. Обо всех нарушениях специалисты сообщили перевозчикам для принятия мер.

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