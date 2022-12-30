На водоемах Хабаровского края открыли девять ледовых переправ и четыре автозимника Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае появляется все больше мест для безопасного проезда на машине по льду. Так, на учет приняты четыре автозимника и девять ледовых переправ в разных районах региона. Они признаны безопасными и допущены к использованию.

- В Охотском районе открыто три автозимника от Охотска к Арке, Ине и Новому Устью. Еще один автозимник работает на подъезде к селу Победа. Две переправы открыты через реку Охота у Арки и Нового Устья, еще две открыты у села Иня: одна через Мерекан, вторая через Ульбею. В Хабаровском районе действуют две переправы: через Тунгуску и через Кур, - рассказали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Отдельные переправы открыты в Верхнебуреинском районе через реку Урган между Чегдомыном и Шахтинским. В Аяно-Майском районе действует переправа у села Джигда через Батомги. Техническая ледовая дорога без выхода на другой берег открылась в Хабаровске. Она проходит от здания «Водоканала» до одного из объектов МУПа.

Всего за время зимы планируется открыть более 40 ледовых переправ на территории Хабаровского края.

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