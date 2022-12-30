Сергей Кравчук поблагодарил участников молодежной палаты Хабаровска за работу в 2022 году Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поблагодарил участников молодежной палаты города за работу в этом году. В последнее время они много внимания уделяли вопросам мобилизованных и помощи их семьям. Представители сообщества участвовали в заседаниях гордумы и администрации Хабаровска

- Молодежная палата при хабаровской гордуме - институт парламентаризма. Это вовлечение ребят в общественную жизнь, продуктивная работа вместе с депутатским корпусом и городской администрацией. Они уже понимают, что такое местное самоуправление, и готовы работать в муниципалитетах, помогать местным жителям в решении их вопросов, - сказал Сергей Кравчук.

По словам председателя молодежной палаты Сергея Грицика, сообщество реализовало новые формы образовательных проектов для учеников школ. Разработаны инициативы, связанные с поддержкой молодежи региона.

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