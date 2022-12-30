Мужчина украл деньги у 15 людей через объявления о продаже запчастей в Хабаровске
Фото: Олег ЗОЛОТО
33-летний житель Артема из Приморского края обманывал хабаровчан на деньги. Всего зафиксировано 15 эпизодов мошенничества.
По версии следствия, мужчина публиковал в соцсетях объявления о продаже запчастей для автомобиля. К нему обращались люди, в том числе 15 жителей Хабаровска, которые хотели купить товар. Подозреваемый просил внести полную предоплату для отправки запчастей. Когда жертвы переводили деньги, продавец переставал отвечать на письма и звонки.
- Всего было похищено свыше 190 тысяч рублей. Уголовное дело передано в Центральный районный суд Хабаровска, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Мужчину обвиняют в мошенничестве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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