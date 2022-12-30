Послала героин на поезде: женщина отправила наркотики из Хабаровска через незнакомых пассажиров

Женщина отправила героин знакомым в другой город на поезде из Хабаровска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

39-летнюю жительницу поселка Новый Ургал обвиняют в незаконной пересылке и продаже наркотиков в крупном размере. По версии следствия, она купила партию запрещенки через закладку в Хабаровске. 3,5 грамма героина она отправила знакомым в новый Ургал. Довезти наркотики женщина попросила незнакомых людей, которые ехали на поезде. Они согласились, не зная, что именно везут в посылке.

- Запрещенное вещество было изъято в ходе оперативно-розыскных мероприятий, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Женщине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Ее дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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