В Хабаровске для воспитанника детского дома провели экскурсию в правительстве и подарили инструменты Фото: скриншот с видео

В Хабаровске исполнили заветное новогоднее желание одного из воспитанников детского дома №4 Максима Зорина. Как сообщает краевой минздрав, мальчик попросил не совсем необычный подарок - вместо игрушек и сладостей он захотел получить настоящий профессиональный набор инструментов электромонтера.

- В этом году 13-летний Максим вместе со своей командой занял первое место в конкурсе «Молодые профессионалы» в Хакассии. Он увлекается электромонтажом и мечтал получить именно такой набор инструментов. В Хабаровске не продают, но помог закон шести рукопожатий. Все получилось! - рассказали в минздраве.

Проверить инструменты в действии Максим решил в тот же день вместе со своим другом. Помимо набора мальчик хотел собственными глазами увидеть, как работают руководители региона. Для него устроили небольшую экскурсию в правительстве края.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.