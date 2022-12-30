Похолодание ожидает Хабаровский край 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Хабаровске 31 декабря немного испортится. Температура опустится ночью до -21, а днем столбик термометра покажет от -13 до -15. Усилится и ветер - он будет дуть со скоростью 5-13 метров в секунду. Днем возможен небольшой снег.

В Хабаровском крае погода также не порадует теплотой. На юге ожидается от -18 до -23 ночью и от -6 до -22 днем. Сила ветра составит 4-9 метров. Существенных осадков не ожидается.

В центре региона местами небольшой снег, ветер западных направлений до 3-14 метров в секунду. Температура ночью будет от -16 до -27, днем от -6 до -22.

На севере Хабаровского края 31 декабря местами небольшой снег, а в Тугуро-Чумиканском районе возможна метель. Температура ночью составит от -14 до -28, днем от -12 до -20. На основной части северных районов ветер будет дуть со скоростью 2-14 метров в секунду, а на Охотском побережье - 15-20 метров.

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