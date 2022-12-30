Соревнования в рамках акции «Спортивная зима» пройдут в Хабаровске на новогодних праздниках

Соревнования в рамках акции «Спортивная зима» пройдут в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Спортивные соревнования пройдут на новогодних выходных в Хабаровске. Активности организуют в рамках акции «Спортивная зима». С 1 по 8 января площадь Ленина станет главной спортивной площадкой Хабаровска.

1 января каратисты, самбисты и борцы из Краевого центра единоборств проведут «Веселые старты» с 14:00 до 15:00. 2 января жители города смогут попробовать себя в керлинге. Мастер-классы пройдут с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 17:30. А 5, 7 и 8 января организуют мини-турнир по керлингу. Участвовать могут все, нужно лишь записаться заранее. Звонить можно до 3 января по номеру: +7 929-400-82-75.

3 и 4 января с 14:00 до 15:00 пройдут спортивные старты «Все ловко». В рамках мероприятия организуют эстафету, конкурсы и викторину о спорте. 5 и 6 января юные хоккеисты школы «СКА-Нефтяник» приглашают участников поиграть против них в мини-матч по хоккею с мячом в валенках и ботинках.

4 января в 11:00 пройдет «День звезд» на площадке «Амура» на Павла Морозова. Прийти может любой желающий поболеть за ведущих игроков любительской хоккейной лиги. Также в программе мероприятия мастер-шоу. А уже 5 и 6 января хоккейный клуб «Амур» поведет домашнюю серию игр с командой «Барыс» из Нур-Султана. Начало в 17:00.

Сноубордисты и лыжники могут порадоваться вдвойне, ведь свои двери открыла база «Снеговик» на Воронеже-1. 1 января комплекс будет работать с 13:00 до 21:00, а со 2 по 8 января - с 10:00 до 21:00.

С 1 по 8 января на территории края пройдет Всероссийская декада спорта и здоровья, в рамках которой проведут более 150 соревнований и мероприятий.

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