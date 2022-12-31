Пролетел на красный свет: ребенка сбил водитель в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Дорожно-транспортным происшествием завершилась прогулка 9-летнего ребенка в Хабаровске. Авария произошла днем 30 декабря.

Как сообщает УГИБДД по Хабаровску, ДТП произошло на улице Пионерской. Ребенок переходил дорогу в районе дома №48. Ничего не предвещало беды, ведь для пешехода горел зеленый сигнал светофора. Но все пошло не так. Водитель на Nissan Note проигнорировал запрещающий сигнал светофора и проехал вперед, пока по дороге шел ребенок.

- В результате ДТП получил травмы ребенок 2013 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Хабаровску.

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