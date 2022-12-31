Миллионные запасы: житель Ингушетии незаконно хранил золото на Колыме
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Самородного промышленного золота на 5 миллионов рублей нашли у жителя Республики Ингушетии. Весь изъятый драгметалл обращен в доход государства.
По информации прокуратуры Магаданской области, в июле 2022 года осужденный по статье «Незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере» на одном из отработанных полигонов добыл золото. Самородный промышленный металл оценили в 5 миллионов рублей. Собранное золото мужчина хранил в металлическом баке.
Примечательно, что осужденный признал вину полностью.
- Мужчине назначено наказание – 1 год и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, - сообщили в прокуратуре Магаданской области.
Приговор не вступил в законную силу.
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