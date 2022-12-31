Миллионные запасы: житель Ингушетии незаконно хранил золото на Колыме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самородного промышленного золота на 5 миллионов рублей нашли у жителя Республики Ингушетии. Весь изъятый драгметалл обращен в доход государства.

По информации прокуратуры Магаданской области, в июле 2022 года осужденный по статье «Незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере» на одном из отработанных полигонов добыл золото. Самородный промышленный металл оценили в 5 миллионов рублей. Собранное золото мужчина хранил в металлическом баке.

Примечательно, что осужденный признал вину полностью.

- Мужчине назначено наказание – 1 год и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, - сообщили в прокуратуре Магаданской области.

Приговор не вступил в законную силу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.