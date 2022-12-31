В минсельхозе Хабаровского края подвели итоги года Фото: Правительство Хабаровского края

В конце 2022 года министр сельского хозяйства подвел итоги года по основным направлениям - растение- и животноводству, мелиорации, пищевой и перерабатывающей промышленности и развитию сельских территорий.

В течение 2022 года в Хабаровском крае собрали 18 тысяч тонн зерновых, 88 тысяч тонн картофеля и еще 52 тысячи тонны овощей. Государственная поддержка позволила увеличить посевные площади на 1,7 тысяч гектаров. В ближайшие семь лет планируется увеличить площади посева еще на 30 тысяч гектаров.

В то же время животноводческие предприятия Хабаровского края обеспечили 23 тысячи тонн молока, 11 тысяч тонн мяса и больше 313 миллионов куриных и перепелиных яиц. На фермах родились более 1,5 тысяч телят и дополнительно завезено больше 300 голов крупного рогатого скота.

- Сельскохозяйственные организации продемонстрировали рост производства молока. Остановлено снижение площадей посева, а в 2023 году планируется их увеличение. Уверен, что в будущем году мы сделаем новые шаги по обеспечению жителей Хабаровского края местными продуктами и укрепим продовольственную безопасность края, - сказал Павел Сторожук, министр сельского хозяйства Хабаровского края.

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