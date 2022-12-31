Насыщенную программу подготовили для жителей Хабаровска на январские выходные Фото: Правительство Хабаровского края

Праздник приближается, а вместе с ним и череда новогодних мероприятий. Как сообщили в правительстве Хабаровского края, программа стартует уже сегодня, 31 декабря.

С 16:00 до 16:30 в предновогодний день на площади пройдет парад сказочных персонажей. Те, кто не успеют увидеть сказочных персонажей 31 декабря, могут прийти на площадь Ленина с 1 по 8 января. В каждый из дней персонажи будут радовать горожан с 18:00 до 18:30. А с 1 по 3 января с 13:00 на площади будут проходить веселые старты.

Предусмотрен и спортивный досуг – 2, 4, 5, 6, 7 и 8 января с 14:00 будут проходить спортивные старты.

6 января в 13:00 пройдет военно-спортивная игра «Новый год для патриотов». В программе - игра в снежки, бой подушками, мини кросс в мешках и забавные викторины. Победители получат жетоны на командную игру в Лазертаг.

Попробовать себя в керлинге можно будет 2 января с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 17:30. А 5, 7 и 8 января пройдет мини турнир по керлингу. Поучаствовать можно по предварительной записи по номеру 8-929-400-82-75 (Павел).

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