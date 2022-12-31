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НовостиЗвезды31 декабря 2022 1:06

Насыщенную программу подготовили для жителей Хабаровска на январские выходные

Развлекательные мероприятия пройдут на площади Ленина
Татьяна СЕРЕДА
Насыщенную программу подготовили для жителей Хабаровска на январские выходные

Насыщенную программу подготовили для жителей Хабаровска на январские выходные

Фото: Правительство Хабаровского края

Праздник приближается, а вместе с ним и череда новогодних мероприятий. Как сообщили в правительстве Хабаровского края, программа стартует уже сегодня, 31 декабря.

С 16:00 до 16:30 в предновогодний день на площади пройдет парад сказочных персонажей. Те, кто не успеют увидеть сказочных персонажей 31 декабря, могут прийти на площадь Ленина с 1 по 8 января. В каждый из дней персонажи будут радовать горожан с 18:00 до 18:30. А с 1 по 3 января с 13:00 на площади будут проходить веселые старты.

Предусмотрен и спортивный досуг – 2, 4, 5, 6, 7 и 8 января с 14:00 будут проходить спортивные старты.

6 января в 13:00 пройдет военно-спортивная игра «Новый год для патриотов». В программе - игра в снежки, бой подушками, мини кросс в мешках и забавные викторины. Победители получат жетоны на командную игру в Лазертаг.

Попробовать себя в керлинге можно будет 2 января с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 17:30. А 5, 7 и 8 января пройдет мини турнир по керлингу. Поучаствовать можно по предварительной записи по номеру 8-929-400-82-75 (Павел).

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