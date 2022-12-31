С Новым годом поздравили жителей Хабаровского края на четырех языках Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поздравление с наступающим 2023 годом записали представители разных национальностей, проживающие в Хабаровском крае. Праздничное видео подготовила Молодежная ассамблея народов Хабаровского края.

Добрые слова прозвучали от русской девушки Кати, представительницы народа саха Жанны, девушки из числа корякского народа Маши и от азербайджанца Джейхуна.

- Молодежная ассамблея народов Хабаровского края поздравляет всех с Новым годом. Мы желаем вам успехов в будущем году, - сказала на русском Катя.

- Люблю я Новый год, жду я Новый год, наряжая елочку встречаю Новый год, - добавила на языке народа саха Жанна.

- С Новым годом! Будьте здоровы, - добавила на корякском Маша.

- Поздравляю всех с Новым годом, - завершил поздравление на азербайджанском Джейхун.

Хабаровский край – многонациональный регион. На территории региона зарегистрировано как минимум 37 национальностей, часть из которых относится к коренным малочисленным народам Севера.

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