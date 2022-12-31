Мусор в праздники будут вывозить каждый день в Хабаровске

Мусор в праздничные дни будут вывозить каждый день в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В праздничные дни регоператор усиливает работу по вывозу ТКО. Об этом сообщает правительство Хабаровского края.

Учитывая, что в праздничные дни нагрузка на коммунальные службы возрастает, с 31 декабря по 9 января компания «Хабавтотранс ДВ» выводит на линию резервную технику. Планируется собрать порядка шести тысяч тонн отходов за все праздничные дни. Мониторить состояние контейнерных площадок будут как представители регоператора, так и специалисты министерства ЖКХ.

- Вывозить отходы с контейнерных площадок будем каждый день, впрочем, как и сейчас. Дополнительная техника будет работать над повторным вывозом отходов с самых загруженных площадок. По необходимости будем увеличивать частоту вывоза крупногабаритных отходов, - рассказал Валерий Дунисов, директор ООО «Хабаватотранс ДВ».

Горячая линия будет работать ежедневно. Телефон call-центра - 8 (4212) 45-55-00, круглосуточной горячей линии – 8-924-308-8-308.

Напомним, после окончания праздничных дней регоператор займется вывозом новогодних деревьев.

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