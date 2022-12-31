Бьет – значит не любит: житель Хабаровского края забил жену до смерти Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае 46-летний мужчина до смерти забил собственную жену. Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в первый раз конфликтная ситуация произошла еще в декабре 2021-го – январе 2022 года. Тогда пьяный супруг, испытывая неприязнь к своей жене, трижды ударил ее в шею и грудную клетку.

Далее побои продолжились. В конце января и начале февраля 46-летний осужденный нанес любимой как минимум 14 ударов по всему телу. Роковой день наступил ровно через сутки.

- Проявляя особый цинизм 46-летний мужчина нанес супруге не менее 41 удара кулаками. Женщина умерла на месте, - добавили в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину признали виновным по статьям «Причинение тяжкого время здоровью» и «Убийство». Судом назначено наказание – 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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