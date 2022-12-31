Спасатели МЧС поздравили детей с «Елки желаний» в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае продолжается череда поздравлений. Так, ГУ МЧС России по Хабаровскому краю вручили подарки ребятам, чьи письма попали на «Елку желаний». Одним из таких стал 13-летний Миша.

Мальчик учится в 7 классе и 2 курсе детской железной дороги. Его мечтой был конструктор ЛЕГО «Пожарная станция с машинками и гаражом». Мише очень интересна работа пожарной техники и профессия спасателя.

- Так было бы здорово, если бы моя мечта сбылась на Новый год, - сказал Миша.

Спасатели не только вручили Мише конструктор, но и провели для него, его брата и мамы экскурсию по самой большой пожарной части Хабаровского края. Детям показали спецтехнику, дали посидеть в кабине, потрогать собственными руками аварийно-спасательное оборудование и инструменты. В конце семья Миши и пожарные попили чай с вкусностями.

Помимо Миши подарки получил мальчик Сережа, он хотел сотовый телефон.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.