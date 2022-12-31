Общественный транспорт будет ходить по новому графику в Хабаровске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По информации мэрии Хабаровска в период январских праздников будет изменено расписание работы общественного транспорта. Так, сегодня, 31 декабря, автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по графику субботы.
С 1 по 8 января работа общественного транспорта будет организована по графику воскресенья.
Два дня, 1 и 2 января, график работы также будет изменен. В эти дни с 5:30 до 10:00 на городские маршруты выйдет лишь половина подвижного состава.
Задать вопросы по движению общественного транспорта можно по телефону 8 (4212) 45-00-56.
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