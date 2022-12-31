Небольшой снег пройдет в Хабаровске 1 января 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Год только начинается, а погода уже преподносит неприятные сюрпризы. Первый день 2023 года будет не самым теплым в Хабаровске и Хабаровском крае.

Так, в Хабаровске ночью температура упадет до 20-22 градусов мороза. Днем столбик термометра поднимется, но незначительно – до 18-20 градусов мороза. Ветер ожидается западного направления от 9 до 14 метров. По информации синоптиков днем возможен небольшой снег.

На юге Хабаровского края осадки не ожидаются. Ночью температура опустится до 18-21 градуса, а днем поднимется аж до 13-18 градусов ниже нуля. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 7-12 метров в секунду.

В центральных районах Хабаровского края местами небольшой снег. Ночью термометр покажет от -17 до -24 градусов. Ветер ожидается юго-западный от 5 до 11 метров.

На севере региона также местами небольшой снег. Температура ночью будет держаться от -18 до -29 градусов. Днем потеплеет до 15-22 градусов ниже нуля. Ветер ожидается западного и юго-западного направлений. На побережье Охотского моря местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

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