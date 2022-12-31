С Декады спорта начнется 2023 год в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае стартует Декада спорта и здоровья. С 1 по 8 января в регионе пройдет около 150 спортивных и физкультурных мероприятий.

- Если в течение года вы слишком много времени проводите за компьютером, то новогодние каникулы - это лучшее время, чтобы убрать гаджеты и провести время с семьей и пользой для здоровья, - сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.

Начнется череда мероприятий с традиционного «Забега обещаний». Он пройдет на стадионе имени Ленина. По традиции участникам забега нужно будет пробежать ровно столько метров, какой год наступил. В данном случае участники пробегут 2023 метра. Начало в 13:00. Участие бесплатное.

А уже 4, 6 и 8 января на Народном катке установят локации для детей от агентства «Зарядка». Добраться до финиша нужно будет через шесть станций с разными испытаниями.

На УКСК с 3 по 8 января пройдет турнир по волейболу «Рождественская встреча» для спортсменов от 10 до 16 лет. Открытие пройдет 3 января в 10:00, игры стартуют в 10:30. Вход для всех свободный.

В Рождество 7 января на набережной состоится концерт «Рождество на набережной» и мастер-класс по фигурному катанию. Начало в 14:00. Запись на мастер-класс обязательна по номеру 8-929-411-92-49.

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