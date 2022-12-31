Несчастливый день: мужчина украл у друга телевизор в Комсомольске-на-Амуре. Фото: управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

31 декабря не удалось для некоторых жителей Комсомольска-на-Амуре. 41-летний мужчина решил забрать себе телевизор своего друга. Его оперативно задержали росгвардейцы.

Сообщение о краже телевизора JVC поступило около двух часов дня. Технику украли из дома по улице Пирогова. Со слов пострадавшего удалось выяснить, что мужчины выпивали спиртное. В какой-то момент хозяин квартиры уснул, а после пробуждения не увидел ни телевизора, ни друга.

Товарища по застолью поймали прямо с телевизором в руках. Позже выяснилось, что он уже находится в розыске за ранее совершенные кражи. Отпираться мужчина не стал и признался, что хотел продать телевизор.

Задержанного доставили в полицию. Проводится проверка.

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